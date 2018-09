Intreccia una relazione con un minore, nei guai un’insegnante di 32 anni

Laura V. Bucy, 32 anni, è l’insegnante accusata di aver avuto un rapporto con un suo allievo di 17 anni. La donna ha confessato

Ohio (Stati Uniti d’America). Un’insegnate di 32 anni, Laura V. Bucy, è stata accusata di aver consumato un rapporto sessuale con un suo allievo di 17 anni. Il fatto è accaduto in una scuola, dopo la fine delle lezioni. Pare che il ragazzo abbia aiutato l’insegnante a pulire l’aula e che dopo il tutto sia degenerato nella performance. La donna ha confessato e dovrà comparire dinanzi al giudice.

Ohio, insegnante ha rapporto sessuale con un minore: il 4 ottobre l’udienza preliminare

Non è chiarissima la vicenda che ha coinvolto e travolto un ragazzo di 17 anni, il quale ha consumato un rapporto sessuale con una sua insegnante di 32 anni. Siamo in una scuola dell’Ohio (Stati Uniti d’America) e, secondo la confessione rilasciata dalla donna, i fatti risalirebbero allo scorso febbraio/marzo.

I due si sarebbero attardati oltre la fine delle lezioni per mettere in ordine l’aula. Il ragazzo sarebbe rimasto per aiutare l’insegnante che poi lo avrebbe sedotto: Laura V. Bucy, la 32enne che ha poi confessato di aver avuto un rapporto sessuale con un minore. La performance sessuale tra i due si sarebbe verificata soltanto una volta, in quell’occasione, e ci sarebbe anche stato uno scambio di foto molto intime.

Pare che la donna, dopo il rapporto, sia fuggita in automobile e abbia raggiunto il suo ex suocero, al quale ha confessato cos’era successo. In seguito, l’insegnante è stata rintracciata dalla Polizia mentre camminava- in stato confusionale e a piedi nudi– dopo aver abbandonato la sua vettura, un Suv. È stata quindi portata in ospedale, dove sono stati effettuati degli accertamenti per verificare il suo stato di salute.

La vicenda si infittisce ancor di più se si pensa alle dichiarazioni rilasciate dalla vittima, l’alunno 17enne, il quale avrebbe confermato l’avvenuto rapporto sessuale contraddicendo, però, la sua insegnante sulla data: non sarebbe successo a febbraio/marzo ma prima di Natale. In quanto a Laura V. Bucy, la donna è stata arrestata il 22 settembre. Il prossimo 4 ottobre ci sarà l’udienza preliminare a suo carico.

Maria Mento