Materiale precipitato da un UFO? L’incredibile studio di alcuni scienziati

“Abbiamo ottenuto materiale da un UFO”

Alcuni scienziati di spicco affermano che stanno studiando materiale ottenuto da un UFO precipitato, in quello che dicono possa essere considerato “uno sviluppo potenzialmente innovativo”.

To The Stars Academy, un gruppo composto da ex membri dei servizi segreti, impiegati e scienziati del governo degli Stati Uniti, sostiene di essere in possesso di sette campioni ottenuti da un disco volante abbattuto.

“Ogni campione rappresenta diversi elementi dei potenziali oggetti volanti non identificati e come operano”, ha detto l’accademia.

Secondo i rapporti, gli studi iniziali sugli oggetti hanno prodotto risultati incredibili.

Un campione è stato anche lavorato

Si dice che il materiale sia stato rilasciato quando l’oggetto volante non identificato (UAP) era sospeso e appariva come un’imbarcazione incuneata.

Per la Stars Academy, il campione di Magnesio-Zinco-Bismuto proviene da un disco volante precipitato al suolo, ma ammette che “la fonte non può essere verificata”.

I suoi esperti hanno affermato che non esiste “alcun precedente per questa combinazione strutturata di materiali” e che “il vero scopo del materiale è sconosciuto”.

Inoltre, sembra che il lato di un campione sia stato lavorato, dato che presenta un contorno definito. Gli esperti hanno anche scoperto che il materiale agisce come una guida d’onda per le frequenze di terahertz (onde elettromagnetiche). Pare che sul materiale verranno effettuati nuovi test.

