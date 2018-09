Reddito di cittadinanza e Flat Tax, ma a che prezzo? Tagli a welfare, aumenta l’IVA

Cosa c’è dietro la “Manovra del Popolo”

La politica italiana sta vivendo un acceso dibattito dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della manovra finanziaria del governo Conte, che prevede un aumento del rapporto deficit/PIL, portato al 2,4%, in modo tale da finanziare alcune misure come il reddito di cittadinanza e la flat tax.

Quella che è stata già ribattezzata dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega come “la Manovra del Popolo” (circa 33 miliardi, ndr) ha visto un entusiasmo enorme da parte delle forze che compongono la maggioranza, in particolare nei grillini, che hanno evidenziato il mantenimento delle promesse fatte in campagna elettorale.

Probabile anche un aumento dell’IVA

Tuttavia, i pentastellati non hanno parlato del fatto che ci sarà bisogno di procedere anche a dei tagli, che interesseranno principalmente il welfare. Si tratta di 5 milioni di euro in meno a sanità, scuola, assistenza, pensioni, lavoratori pubblici, investimenti, come ha precisato anche il deputato di Liberi e Uguali, Stefano Fassina.

Inoltre, per quanto riguarda invece la Flat Tax (molto cara alla Lega e alla “ex – non ex” coalizione di centrodestra), si legge che sarà necessaria una rimodulazione delle aliquote IVA: in parole povere ci sarà un aumento dell’IVA, che vorrà dire un aumento dei costi per i beni di consumo. Una spesa ulteriore che andrà a colpire soprattutto le famiglie più povere.

