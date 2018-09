Sabato 29 settembre: stasera in Tv A spasso nel bosco, Tu si que vales, Shrek e Il buio nell’anima

Anche oggi, sabato 29 settembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Un sabato sera ricco di film, e serie televisive. Su Canale 5 torna Tu si que vales. Artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici e poter continuare la gara. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera sabato 29 settembre 2018. Curiosi? Continuate a leggere la programmazione per saperne di più.

Stasera in TV, sabato 29 settembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Ulisse: il piacere della scoperta

23:55 – Petrolio

Rai 2

21:05 – Criminal Minds 13

23:30 – TG2 Dossier

Rai 3

21:35 – A spasso nel bosco

23:50 – Un giorno in pretura

Rete 4

21:25 – The Transporter The Series – Chimera

23:19 – I nuovi eroi

Canale 5

21:10 – Tu si que vales

00:31 – TG5 – Notte

Italia 1

21:25 – Shrek

23:05 – Earthstorm

La 7

21:15 – Little Murders – I segreti di Solange – Prima TV

23:00 – Little Murders – Perchè non Martin?

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:15 – I delitti del Bar – Lume – Aria di mare

23:00 – Delitti – La strage di Erba

Iris

21:00 – Il buio nell’anima

23:33 – Frantic

Cielo

21:15 – L’infermiera

23:15 – Sticky: l’amore fai da te

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

A spasso nel bosco (Rai 3): L’anziano scrittore Bill Bryson decide di cimentarsi in un’escursione molto impegnativa sul Sentiero degli Appalachi, lungo più di tremila chilometri. Su insistenza della moglie Catherine, che teme per la sua incolumità, l’uomo cerca quindi qualcuno con cui condividere il cammino. L’unica persona disponibile all’impresa è Stephen Katz, un vecchio amico che non vede da anni e con cui aveva affrontato un rocambolesco viaggio in Europa più di quarant’anni prima.