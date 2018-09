Domenica 30 settembre: stasera in Tv Amore Criminale, Cast Away, Victoria e Viaggi di nozze

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 30 settembre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Potrete scegliere oggi tra programmi, serie tv e molti film. Su Canale 5 va in onda Victoria, serie che racconta la vita e le passioni della Regina Victoria d’Inghilterra. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera domenica 30 settembre 2018 in prima e seconda serata.

Stasera in TV, domenica 30 settembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:35 – Che Tempo Che Fa

00:05 – Prix Italia

Rai 2

21:05 – Torino. Pallavolo Maschile: Campionati Mondiali 2018 Finale

23:20 – La Domenica Sportiva

Rai 3

21:25 – Amore Criminale

23:55 – Sopravvissute

Rete 4

21:27 – Cast Away

00:19 – I figli degli uomini

Canale 5

21:23 – Victoria – Trama e ordito/I peccati del padre

01:04 – TG5 – Notte

Italia 1

21:15 – Le Iene Show

00:51 – Il grande Lebowski

La 7

20:30 – Non e’ l’Arena

01:15 – Tg La7

Tv 8

21:15 – F1 Gara: GP Russia

23:15 – Studio F1

Iris

20:59 – Viaggi di nozze

23:20 – Squadra antiscippo

Cielo

21:15 – Badge of Honor

23:15 – Laure

Stasera in TV, domenica 30 settembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Cast Away (Rete 4): Analista di sistemi della FedEx diventa naufrago in un isola deserta dopo che il suo aeroplano è precipitato in mare aperto. Disperato e senza nessuna compagnia si ingegnerà in vari modi per sopravvivere e per non perdere la ragione a causa della solitudine.