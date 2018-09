Domenica In, dopo una settimana Al Bano risponde a Romina: “Era bella, sì. Ma…”

Settimana scorsa, Romina Power era stata l’ospite d’eccezione di ‘Domenica In’. Intervistata da Mara Venier, era stata messa in imbarazzo dalla conduttrice a causa di allusioni circa altre presunte liaison della cantante statunitense.

Al Bano intervistato da Mara Venier parla di Romina: “All’inizio non mi interessava”

Stavolta è stato Al Bano ad essere intervistato dalla padrona di casa della domenica pomeriggio di Rai 1. Ed il cantante di Cellino San Marco ha riservato parole non troppo dolci alla donna cui è stata legata per decenni (e cui continua ad essere – quantomeno artisticamente – legato), quasi a volerle rispondere a distanza di una settiman: “All’inizio non m’interessava. Era bella, sì, ma la bellezza deve combinarsi con altro. Mi sono innamorata di lei vedendola lavorare a maglia, scrivere, stare in disparte sul set…”.

E dopo questa rivelazione, Al Bano ne ha fatta un’altra – che ha strappato un sorriso alla conduttrice (oltre che dei telespettatori). Alla domanda circa l’arma di seduzione dell’amato cantante salentino, circa come avesse conquistato Romina, Al Bano ha risposto: “Con i vasetti di melanzane SOTTOLIO”.

Oltre alle parole circa il rapporto con Romina, Al Bano ha parlato anche della sua vita, del suo passato e del momento di svolta dopo essersi trasferito a Milano: “Andai a Milano in cerca di fortuna. Quando la trovai, tornai a suonare a Cellino. Là, tutte le ragazze che mi piacevano, iniziarono a interessarsi a me. Prima non mi degnavano di uno sguardo. Allora mi sono detto: ‘Dovevo diventare cantante, per piacere a loro!”.