Grande Fratello Vip 3, ipotesi bomba: entra Fabrizio Corona nella casa?

E’ una voce, riportata da davidemaggio.it, e come voce bisogna prenderla: tornato al centro del gossip tra risse interviste sopra le righe ed una vita social a tratti discutibile , Fabrizio Corona potrebbe anche fare irruzione nella Casa del Grande Fratello Vip ( si tratta d’altra parte di una voce già rimbalzata ad inizio agosto ).

Secondo quanto riportato, la produzione del reality “sta facendo carte false pur di trovare un accordo”: le opzioni sono molteplici, giacché all’interno della casa è presente la ex Silvia Provvedi. Ex con cui l’ex re dei paparazzi si è lasciato non senza strascichi, se è vero che nell’ultima intervista rilasciata a ‘Verissimo’ Corona ha detto di non esserne mai stato innamorato. Dal canto suo, la Provvedi ha evitato di parlare della relazione nel momento in cui l’argomento è stato minimamente accennato dai coinquilini.

Corona potrebbe quindi entrare per un confronto con la bionda delle Donatella.

Ma c’è anche un’altra ipotesi – quantomeno azzardata ma non impossible: Fabrizio Corona potrebbe anche entrare nella casa come concorrente del reality.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews