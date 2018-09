Nadia Toffa ritratta: “Il cancro non è un dono. E’ una sfiga che ho saputo trasformare…”

Dopo le critiche per aver definito il tumore come un dono , la Iena Nadia Toffa – che stasera tornerà in onda proprio per la nuova stagione del programma – è tornata sulle sue parole, sostanzialmente ritrattandole:, ha dichiarto nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, proseguendo quindi: “Ho cercato di trasformare quest’accidente che ovviamente mai e poi mai avrei voluto, in un’opportunità per riuscire a conviverci”.

Il suo obiettivo era ed è di “far prevalere un messaggio positivo”. Messagio che però “purtroppo non tutti hanno colto”.

In tal senso, la Toffa fa autocritica, attribuendosi un errore di comunicazione: “Il messaggi non era ‘se non ti impegni abbastanza non guarisci’. E se c’è stata una diversa interpretazione di ciò che ho detto è perché non mi sono espressa in modo sufficientemente chiaro, le parole a volte sono limitanti”.

Parlando quindi della propria salute, la Toffa ha raccontato: “Negli ultimi mesi ho avuto tanti alti e bassi a causa della malattia, il mio bollettino medico è in continuo aggiornamento”. “Io non credo di avere chissà quali risorse però sono riuscita a rovesciare l’ottica della malattia per vederci un’opportunità, come dicevo prima. Non sconfiggerlo, che è un’altra cosa purtroppo, ma – conclude – provare a combatterlo anche in un’altra maniera, diciamo di lavorarlo ai fianchi…”

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews