Terribile schianto tra scooter e automobile: muoiono i due giovani in sella all’Honda

Nuova strage del sabato sera a Torino: in corso Bramante, all’incrocio con i corsi Lepanto, Unione Sovietica e Turati, uno scooter (un Honda Hornet) ed una macchina (una Fiat Panda) si sono schiantati in un terrible incidente.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 23.20 ed ha portato alla morte dei due ragazzi a bordo dello scooter – un 25enne e un 22enne: per il primo, che si trovava a condurre il motociclo, non c’è stato nulla da fare nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, a causa della violenza dell’impatto con l’asfalto; il secondo, trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale C.T.O. in condizioni critiche, è invece deceduto appena giunto presso la struttura sanitaria d’emergenza.

Per quanto riguarda l’automobilista alla guida della macchina, soltanto alcune lesioni lievi: la donna – una 38enne – s’è immediatamente fermata per prestare soccorso ed è poi risultata negativa all’alcoltest.

