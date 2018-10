Filippo Magnini travolto in moto da un’auto che passa col rosso. Ma per fortuna che c’è Giorgia Palmas…

Paura per Filippo Magnini, in quella che doveva essere una domenica pomeriggio di svago, in compagnia di due amici: il 36enne ex campione del nuoto italiano (è stato due volte campione del mondo, nel 2005 e nel 2007) è stato travolto in moto da una macchina passata con l rosso.

Per lui, fortunatamente, solo tanta paura: Magnini se l’è infatti cavata con un polso ingessata e una bella botta.

Ed ha deciso di raccontare la vicenda tramite un post su Instagram: “Oggi speravo di divertirmi alla ‘Gentlemen’s ride’ con i miei amici Riccardo Pozzoli e Fabio Attanasio (ci rifaremo!!), ma un’auto che non dava la precedenza mi ha tagliato la strada! Risultato polso ingessato e grossa botta/ematoma diciamo sotto il bacino!”

“Qualcuno mi ha detto… “sei stato fortunato!” E io: ” SI” . Ma a dire la verità non mi è andata bene! Io ero in moto, passavo con il semaforo verde e non mi sento fortunato ad essere stato preso da un auto! Sicuramente poteva andare peggio, quello sì, molto peggio e qui dico che mi è andata bene. Ma fortunato no!”. Magnini s’è quindi congedato, con una raccomandazione: “Ragazzi 1000 occhi in strada SEMPRE perché potete farvi male ma sopratutto FARE MALE!”

Incidente Magnini, su Instagram scambio di dolci battute con Giorgia Palmas

Non sarà stato fortunato per l’incidente, ma sicuramente Magnini può ritenersi fortunato per le amorevoli cure della fidanzata, la ex velina Giorgia Palmas che – sempre attraverso i social (tramite una story su Instagram) – ha mostrato una foto del compagno, commentando così:“Nonostante tutto, sempre il più figo, elegante, sempre sorridente con tutti”.

Lo scambio di battute amorose è quindi proseguito attraverso ulteriori stories: “Sei in ottime mani… anzi zampe”, ha postato la Palmas in una storia Instagram con annessa foto di Magnini sul divano con il cagnolino Polpetta. “Sei proprio il mio amore”, è stata l’ulteriore replica di Magnini.

