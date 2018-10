Lewis Hamilton, incidente stradale mortale per l’ex “ragazza-griglia” del campione di F1

Kate Woodcock, 30 anni, ha lavorato in Formula 1 al fianco di Lewis Hamilton. La ragazza ha perso la vita in un incidente avvenuto giovedì scorso

Kate Woodcock, bellissima ragazza di 30 anni originaria di Aldridge (West Midlands, Inghilterra), ha perso la vita in un incidente stradale mortale la scorsa settimana. La sua BMW si è schiantata contro un muretto di una stazione di servizio e per la giovane donna non c’è stato nulla da fare. Kate Woodcock è famosa per aver lavorato per due anni come “ragazza-griglia” in Formula 1, al fianco del campione britannico Lewis Hamilton.

Kate Woodcock, l’addio all’ex ragazza-griglia della Formula 1

Il dramma della giovane Kate Woodcock, ex volto della Formula 1 e giovane ragazza di 30 anni, si è svolto nella stazione di servizio di Stonnall, non molto distante da Sutton Coldfield. Qui, lo scorso giovedì sera, Kate si è schiantata contro un muretto dell’area di servizio mentre si trovava alla guida della sua BMW.

Per la giovane donna, che era anche modella per l’agenzia SDMPE, non c’è stato nulla da fare. è stata soccorsa dai paramedici che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Tantissimi messaggi di cordoglio inviati alla famiglia da amici e anche da gente sconosciuta. Gli amici hanno ricordato Kate come “un’anima felice”. Sul luogo dell’incidente sono comparsi decine di mazzi di fiori. È stata anche avviata una campagna di autofinanziamento, tranne il sito Just Giving, per poter pagare i funerali della ragazza. La cifra, posta a 4mila sterline, è stata messa insieme in pochissimo tempo.

Del suo lavoro come ragazza immagine sulla griglia della Formula 1, Kate Woodcock aveva sempre parlato in toni entusiastici, spiegando come ci fosse un grande lavoro alle spalle (lavoro che le persone, da casa, non potevano immaginare né vedere): bisogna imparare a camminare sulla griglia, a portare la bandiera tenendola in modo adeguato o portare, ad esempio, le schede per le formazioni.

