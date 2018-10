Lunedì 1 ottobre: stasera in Tv La vita promessa, Grande Fratello Vip, John Rambo e Blood Diamond

Cosa andrà in onda stasera in tv, 1 ottobre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro? Newnotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Tanti sono i film e i telefilm in onda oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 1 ottobre 2018 in prima e seconda serata. Su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2018. Il cast è composto da personaggi noti al grande pubblico che condividono la vita quotidiana sotto lo stesso tetto, spiati 24 ore su 24 dalle telecamere. Per il terzo anno consecutivo al timone del programma Ilary Blasi.

Stasera in TV, lunedì 1 ottobre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – La vita promessa

23:40 – Che fuori tempo che fa

Rai 2

21:20 – Niagara Quando la natura fa spettacolo

23:40 – Night Tabloid

Rai 3

21:15 – Presa Diretta – Cittadini alla riscossa

23:25 – La Grande Storia

Rete 4

21:25 – Quarta repubblica

00:30 – I viaggi di donnavventura

Canale 5

21:20 – Grande Fratello Vip 2018

00:30 – TG5 – Notte

Italia 1

21:24 – John Rambo

23:10 – Tiki Taka – Il calcio e’ il nostro gioco

La 7

21:15 – Body of proof

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:20 – Agente 007 – Dalla Russia con amore

23:35 – Master – Chef Italia 7

Iris

21:00 – Blood Diamond

23:58 – The Counselor – Il procuratore

Cielo

21:15 – Il cliente

23:35 – Gola profondissima

Stasera in TV, lunedì 1 ottobre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

John Rambo (Italia 1): John Rambo, ex reduce del Vietnam, vive ormai stabilmente lungo il confine che separa la Thailandia e la Birmania passando parte del tempo a risalire il fiume Salween alla caccia di serpenti velenosi. La vita apparentemente quiete dell’ex soldato è stravolta dall’arrivo di un gruppo di volontari cristiani che vorrebbero portare delle scorte di medicinali ad una tribù locale vessata dal regime militare del posto e per farlo vorrebbero l’aiuto di Rambo.