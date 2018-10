Ponte Morandi, l’audio della vergogna di Rocco Casalino: “Mi è saltato Ferragosto”. Il portavoce del premier si scusa

Rocco Casalino sempre al centro delle critiche. Stavolta il portavoce del premier Giuseppe Conte è stato messo nel punto di mira per un nuovo audio del 17 agosto in cui – a poche ore dal crollo del ponte Morandi a Genova – attacca i giornalisti, colpevoli di chiamarlo insitentemente, aggiungedo una frase quantomeno infelice (“mi è saltato Ferragosto”). Queste sarebbero le esatte parole di Casalino, secondo quanto riportato da ‘Il Giornale’: “Basta, non mi chiamate cento volte. Io ho pure diritto a farmi magari un paio di giorni, che già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco (che cade il 16 agosto, ndr), Santo Cristo. Mi chiamate come pazzi, non mi stressate la vita”.

Dal canto suo, il portavoce ex protagonista della prima edizione del Grande Fratello ha voluto scusarsi con la popolazione genovese (pur non risparmiando accuse verso i detrattori): “Sento di dover chiedere scusa per l’effetto prodotto da un mio audio privato finito sui giornali, nelle mie parole non c’è mai stata la volontà di offendere le vittime di Genova. Offende invece l’uso strumentale che alcuni giornali stanno facendo di questa tragedia”.

E se l’alleato Matteo Salvini, intercettato dai cronisti a margine di un incontro con gli sfollati di Genova, ha preferito non esprimersi sull’argomento (“Siamo qui a parlare di qualcosa di più importante, per cercare di risolvere problemi e non per commentare altri eventuali problemi”), dal PD e Forza Italia sono piovute critiche.

A titolo esemplificativo, vi proponiamo due tweet di esponenti dei due partiti che hanno governato l’italia negli ultimi 20 e passa anni:

Crolla il Ponte di Genova e il portavoce del Governo pensa al Ponte di Ferragosto? Ma dove siamo finiti con questo Casalino? Gli è saltato Ferragosto, poverino #RoccoVergogna — Matteo Renzi (@matteorenzi) October 1, 2018

Pensavamo di aver toccato il fondo con commissione nominata da #Toninelli o con testo #decretoGenova e invece #Casalino c’è riuscito. Sbraita perchè gli è saltato il #Ferragosto per #PonteMorandi. 43 morti e 258 feriti. Questo signore è portavoce di @Palazzo_Chigi.#senzaritegno pic.twitter.com/EJWYhmk6os — Giorgio Mulè (@giorgiomule) October 1, 2018

