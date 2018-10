Schianto in mattinata fra auto e tir: perde la vita padre di famiglia, in fin di vita figlio 19enne

Il gravissimo incidente, che ha interessato la Centrale Umbra, è avvenuto stamane. Il ragazzo è ricoverato a Perugia in codice rosso

Stamane, intorno alle ore 7:00, un tragico schianto si è verificato sulla Centrale Umbra (all’altezza del centro umbro di Santa Maria degli Angeli). Un tir e un’automobile hanno impattato violentemente nei pressi di un restringimento della carreggiata. Nell’incidente ha perso la vita un uomo; il figlio di 19 anni si trova attualmente ricoverato all’ospedale di Perugia ed è in gravissime condizioni di salute.

Incidente sulla Centrale Umbra, ancora sconosciute le dinamiche dell’incidente

Non si conoscono tantissimi dettagli sul gravissimo incidente stradale che oggi si è verificato sulla Strada Statale 75 (meglio nota come Centrale Umbra), all’altezza del centro di Santa Maria degli Angeli. Si sa che in prossimità di un cantiere Anas, che aveva dato vita ad un restringimento della carreggiata, una vettura si è scontrata con un camion.

A farne le spese sono stati un uomo e suo figlio, di origini straniere: l’uomo è deceduto, mentre il ragazzo (19 anni) è stato trasportato in codice rosso dai sanitari del 118 presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul luogo del sinistro sono giunti anche i Vigili del Fuoco, con il Distaccamento di Assisi, e la Polizia stradale. Ancora sconosciuta la reale dinamica dei fatti.

L’Anas ha fatto sapere tramite una nota che la strada “è stata riaperta in entrambe le direzioni in località Santa Maria degli Angeli (Assisi), dopo che un incidente aveva reso necessaria la chiusura del tratto nelle prime ore della mattinata. Permangono rallentamenti in via di smaltimento. L’incidente si è verificato in un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso di marcia per lavori”.

(Foto d’archivio)

Maria Mento

