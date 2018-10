Martedì 2 ottobre 2018: stasera in tv Unbroken, Temptation Island Vip, Next e Angeli e demoni

Volete sapere in anteprima quali film e programmi andranno in onda questa sera? Newnotizie vi elenca cosa andrà in onda stasera in tv martedì 2 ottobre sulle principali reti nazionali in chiaro, in prima e seconda serata.

Tanti sono in film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera martedì 2 ottobre 2018 in prima e seconda serata. Su Canale 5 va in onda Temptation Island Vip, il docureality che racconta la forza e la debolezza dei rapporti di coppia. Diverse sono le ragioni che spingono le coppie ad avventurarsi in questo viaggio all’interno del proprio amore: dal voler verificare la forza della propria relazione, all’esigenza di mettere una distanza ad una convivenza totalizzante o il desiderio di riflettere su una progettualità di coppia ancora mancante. Un interrogativo su tutti: sono felice nella mia vita di coppia? Estraniati dalla quotidianità, senza avere contatti con nessun media, lontani dalla rassicurante routine e dalle abitudini consolidate del loro menage, le coppie, tutte non sposate e senza figli, vivono separate per 21 giorni: gli uomini soggiornano con giovani donne single e altrettanto fanno le donne.

Rai 1

21:25 – Una pallottola nel cuore 3

23:30 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Stasera tutto e’ possibile

00:00 – Sicilia Cabaret

Rai 3

21:15 – Cartabianca

00:00 – TG3 Linea Notte

Rete 4

21:27 – Unbroken

00:09 – Psycho

Canale 5

21:20 – Temptation Island Vip

00:30 – X – Style

Italia 1

21:20 – Next

23:15 – Bangkok dangerous – Il codice dell’assassino

La 7

21:15 – Di Martedì

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Angeli e demoni

00:00 – Agente 007 – Dalla Russia con amore

Iris

21:00 – Sceriffo senza pistola

23:00 – Gli indomabili dell’Arizona

Cielo

21:15 – L’arte di vincere

23:45 – Prostituzione in Corea – Una realtà nascosta

Stasera in TV, martedì 2 ottobre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Unbroken (Rete 4): Nel maggio del 1943 un bombardiere americano precipita nel mezzo dell’Oceano Pacifico. Dell’equipaggio si salvano soltanto tre membri, uno dei quali e’ Louis Zamperini, figlio di immigrati italiani. Dopo aver percorso 3200 chilometri in mare nutrendosi di uccelli crudi e fegato di pescecane, i tre sbarcano su un’isola in mano giapponese. Per due anni passeranno da un campo di prigionia all’altro…

Next (Italia 1): Cris Johnson ha la facolta’ di prevedere il futuro prossimo, e per questo e’ perseguitato dal governo che vuole carpire il funzionamento di questa sua capacita’. Per sfuggirgli, Cris assume l’identita’ di Frank Cadillac, e si trasferisce a Las Vegas dove lavora come mago. Ma le sua abilita’ sono necessarie per sventare un piano terroristico…