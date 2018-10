Terribile incidente in superstrada: Punto contro mezzo pesante, muore il passeggero (gravissimo il conducente)

Drammatico incidente stradale mortale questa mattina intorno alle 8 sulla superstrada Firenze – Pisa – Livorno, dopo l’uscita di Montopoli in direzione Livorno: un’auto (una Fiat Punto) ha tamponato un mezzo pesante che sostava in una piazzola ai margini della carreggiata.

L’impatto – avvenuto per cause ancora da accertare – ha causato la morte di un passeggero, mentre il conducente – un 22enne di origini albanesi residente proprio a Livorno – è stato estratto in gravi condizioni dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco e trasportata immediatamente in ospedale.

L’incidente ha causato disagi nella circolazione: la superstarada è infatti stata chiusa nel tratto interessato per permettere le operazioni di soccorso; la corsia in direzione Pisa è stata quindi riaperta per prima.

Sul luogo del terribile impatto sono intervenuti sanitari, Polizia Stradale (che adesso indagherà sulle cause dell’incidente) e i Vigili del Fuoco di Castelfranco, che hanno operato con l’autogru per la rimozione dei mezzi.

