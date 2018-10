Transgender di 41 anni si finge ragazzino per violentare una bimba di soli 12 anni: “E’ un pericolo”

Un Transgender di 41 anni è stato arrestato dopo che sono state trovati dei messaggi in cui si fingeva un adolescente per circuire una bambina di soli 12 anni. Il giudice lo ritiene un pericolo per i bambini.

Un transgender (donna all’anagrafe) è stato arrestato per aver cercato di circuire una bimba di 12 anni e per possesso di materiale pedopornografico. Secondo quanto rivelato dalla stampa britannica Jacinta Brown avrebbe tempestato di messaggi una ragazzina per convincerla ad inviargli foto di nudo. In un primo momento il predatore sessuale si è finto un ragazzino di 14 anni per avvicinare la vittima, ma ben presto ha rivelato la sua vera età ed ha cominciato a tormentare la sua vittima per convincerla a partecipare al suo perverso desiderio.

Brown non era nuovo a simili comportamenti e 15 anni prima era stato arrestato per aver fatto sesso con un ragazzo di 16 anni, reato per cui era stato imprigionato per 13 anni ed aveva finito di scontare la pena da circa due anni. Pare inoltre che il transgender fosse stato accusato per aver abusato di un altro bambino.

Transgender si finge ragazzino per circuire una bimba di 12 anni, la madre della vittima: “E’ una persona patetica”

La polizia è venuta a conoscenza del tentativo di circuire la bimba mentre stava investigando su un altro caso simile. Una volta trovata la chat e le foto di pedopornografia che il transgender ha inviato alla bambina, è stato richiesto un mandato di perquisizione attraverso il quale sono venuti in possesso di altro materiale illecito. Arrestato, Brown è stato successivamente condannato ad 11 anni di carcere, il giudice lo ha infatti giudicato un “Soggetto pericoloso per i bambini” ed ha accolto le accuse di possesso di materiale pedopornografico e tentato abuso di minore. Al termine del processo, la madre della vittima ha postato uno stato in cui si legge: “Il fatto che io non possa proteggere mia figlia da queste sottospecie di esseri umani mi perseguiterà per sempre”.

