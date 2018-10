Trovato col cranio rotto, anziano muore dopo undici giorni di agonia. Vittima di violenta rapina per Rolex o incidente?

Imprenditore muore dopo 11 giorni

Un imprenditore di Livorno è morto dopo 11 giorni di agonia in ospedale dopo essere stato trovato esanime in casa. Loreno Martini, imprenditore delle calzature di Cigoli, è morto dopo una probabile violenta rapina (come denuncia la famiglia) per rubargli il rolex che aveva al polso.

L’uomo, di 77 anni, sarebbe stato picchiato con estrema ferocia dai rapinatori che per sottrargli l’orologio gli hanno rotto la testa, le vertebre e le scapole.

Il fatto è avvenuto mentre l’uomo tornava dalla raccolta di capperi nel Livornese.

Il 77enne era stato trovato incosciente nel suo appartamento, in un lago di sangue, il 19 settembre a Castiglioncello, nella strada che porta dal mare al parco della Villa Querci dove l’uomo aveva un appartamento con la coniuge.

Loreno Martini era stato ricoverato ma dopo 11 giorni di ospedale è deceduto, a causa della gravità delle ferite riportate nel corso della rapina.

Aggressione o incidente? Il giallo del Rolex

Gli occhiali e la catenina d’oro di Loreno Martini sono stati trovati poco distanti dal luogo della feroce aggressione, ed ora gli investigatori sono al lavoro per cercare di raccogliere più prove e ricostruire la feroce aggressione occorsa all’imprenditore. Dell’orologio nessuna traccia.

Intanto non è stata annunciata ancora la cerimonia funebre da parte della famiglia, ma è stata autorizzata la donazione del fegato.

Domani sul corpo dell’anziano sarà effettuata l’autopsia per chiarire la compatibilità dei traumi con una caduta dalle scale o un’aggressione. Di per sè le ferite potrebbero anche essere compatibile con una caduta dalle scale causata da un malore, ma c’è il mistero del Rolex che l’uomo indossava, scomparso nel nulla.

Nel luglio del 2015 l’uomo era stato scippato dello stesso orologio, che poi gli era stato restituito dai carabinieri.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews