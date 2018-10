UniEuro, la pubblicità per la festa dei nonni è virale (e le risposte? Epic)

UniEuro ha voluto omaggiare la festa dei nonni con un meme ad hoc che richiama al linguaggio dei gamers. La pubblicità è talmente piaciuta che è diventata virale.

Sappiamo tutti che i nonni sono una figura importante per la crescita dei bambini, a differenza dei genitori, infatti, loro sono disposti ad esaudire ogni desiderio del nipotino e trovano sempre tempo per giocare con loro. Per festeggiarli in occasione della loro festa, UniEuro ha pensato ad una pubblicità giovanile che utilizza un meme per omaggiare gli anziani compagni di giochi dei bambini ed al tempo stesso invitarli (magari attraverso una risata) a scegliere i propri punti vendita per soddisfare le voglie videoludiche dei propri nipoti.

UniEuro, la pubblicità virale per la festa dei Nonni

Nel meme sono raffigurati un nonno ed il nipote mentre si sfidano alla Ps4, il nipote cerca di spiegare al nonno come si utilizza la levetta analogica, ma questo gli risponde utilizzando un gergo giovanile che è tra il nerd, il rappuso ed il disadattato: “Levati Bro, sono il king, shoppo tutto, loot a manetta, ti dabbo in faccia nabbo”. La simpatica immagine è accompagnata da una didascalia nella quale si legge: “Sono da sempre i compagni di giochi ideali, e non smettono mai di stupirci. Buona #FestadeiNonni ai giocatori di tutte le età!”.

Probabilmente non tutti hanno colto l’ironia del meme, ma sicuramente agli utenti Facebook l’idea è piaciuta e (a parte qualche nota fuori tono) tutti quanti si sono complimentati con il reparto marketing di UniEuro per l’inventiva e la messa in scena del meme. Ad esempio un utente divertito scrive: “Unieuro sa come avere i miei soldi”, chi auspica un futuro luminoso per gli ideatori dello spot: “Voglio una promozione per ogni persona del piano marketing che ha lavorato a questo post” e chi, immergendosi dentro il pensiero creativo che ha portato alla creazione della pubblicità, immagina il nonno che in preda all’adrenalina trascende commettendo una gaffe imperdonabile: ” ‘mi scopo tua madre’ ma è tua figlia nonno!!!”.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews