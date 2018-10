La protagonista della politica finisce su “Maxim”: foto anche in camera da letto

Maxim, la protagonista è la Boschi

Nonostante la profonda sconfitta rimediata lo scorso 4 marzo, il popolo del centrosinistra e del Partito Democratico nutre ancora una certa stima per Maria Elena Boschi, probabilmente anche per i tratti molto avvenenti dell’ex Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio.

Ecco perchè molti fan avranno certamente esultato per la notizia della Boschi come protagonista di un servizio fotografico d’autore. Per l’intervista al mensile “Maxim”, l’esponente PD ha posato davanti all’obiettivo di Oliviero Toscani nella villa di famiglia in Toscana.

Nelle tante foto ce ne sono anche alcune scattate all’interno della camera da letto, mentre per la foto copertina la scelta è caduta su un’immagine molto “semplice”, dove MEB appare in jeans.

“Non ho mai perso la testa, nemmeno con la diffamazione”

In un’intervista rilasciata alla nota rivista maschile, Maria Elena Boschi si è detta orgogliosa di essere riuscita a rimanere sempre sè stessa, durante tutte le fasi di questa breve (finora) ma intensa esperienza politica. “Non ho perso la testa né quando sono stata “osannata” all’inizio della mia esperienza al governo, né quando poi sono stata massacrata dalla diffamazione”, ha detto la Boschi.

“Non essermi indurita – ha poi aggiunto – nonostante tutti gli attacchi che ho subito e che ha subito la mia famiglia è per me il risultato più importante”.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: