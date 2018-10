Lo sfogo di Nadia Toffa: “Gli amici mi hanno tradito”

Nadia Toffa chiede aiuto ai fan dopo essersi sfogata su Instagram riguardo ad un tradimento subito. La iena confessa, infatti, che i suoi due migliori amici le hanno voltato le spalle.

Ancora una volta Nadia Toffa ha affidato le proprie inquietudini ad Instagram ed ai propri fan. La iena ha spiegato in un lungo post di essersi sentita tradita da due persone care, i suoi migliori amici, e di soffrire molto a causa di questo tradimento. Nell’incipit del post, Nadia spiega che per lei non esiste cosa più importante nella vita degli amici perché, spiega: “Gli amici sono quelli che ti aiutano a rialzarti, quando le altre persone neanche si erano accorte che tu fossi caduto. Persone rare da trovare insomma”.

Data la concezione alta del valore di amicizia è normale, continua Nadia, che soffra tanto per il tradimento subito e scoperto da poche ore: “L’ho appena sperimentato purtroppo. Ieri, due che credevo i miei migliori amici… mica conoscenti, mi hanno tradita cavoli. Che peccato! Che delusione enorme!”. Continuando Nadia trascrive alcune delle citazioni filosofiche sull’amicizia che potrebbero darle conforto, ma che invece non riescono a dargliene: “Se qualcuno ti delude non prendertela, era il massimo che poteva offrirti. Dice uno saggio, ma io non sono saggia e non ci riesco. Nulla è più facile che illudersi”.

Nadia Toffa si affida ai fan per risolvere il suo dilemma interiore

Nel concludere il post, la iena manifesta la propria debolezza, il proprio lato umano, quello che la porta a chiedere conforto a chi sa che le vuole veramente bene, quindi chiede consiglio ai suoi fedeli follower: “Mi consola sapere che anche voi siete stati delusi da cari migliori veri amici e magari mi spiegate come avete fatto a superare il momento… Non vi spiego il perché del tradimento tanto c’entra poco con quello che vi chiedo. Cioè semplicemente una mano…”.

