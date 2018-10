Mercoledì 3 ottobre 2018: stasera in tv Tutte lo vogliono, Sully, Le Iene Show e La tempesta perfetta

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 3 ottobre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Tanti e interessanti i film oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera mercoledì 3 ottobre 2018 in prima e seconda serata. Torna “Le Iene Show” con un doppio appuntamento settimanale, in diretta e in prima serata, su Italia 1. Tutte le domeniche conducono Nadia Toffa, Nicola Savino, Giulio Golia, Matteo Viviani e Andrea Agresti. Ogni mercoledì al timone del programma ci sono Ilary Blasi e Teo Mammucari, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band.

Stasera in TV, mercoledì 3 ottobre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:30 – ( ITA ) Calcio. UEFA Champions League Napoli – Liverpool

23:45 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Tutte lo vogliono

22:55 – Need For Speed

Rai 3

21:15 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – Il segreto

23:09 – The Unsaid – Sotto silenzio

Canale 5

21:21 – Sully

23:30 – Matrix

Italia 1

21:25 – Le Iene Show

00:50 – Mai Dire Grande Fratello Vip

La 7

21:15 – Atlantide presenta – Quei secondi fatali: Pearl Harbour

22:20 – Atlantide presenta – D Day: il giorno più lungo

Tv 8

21:30 – Master – Chef Italia 7

00:00 – X Factor 2018 Audizioni

Cielo

21:15 – Big Ass Spider

23:15 – Erection Man

Iris

21:00 – La tempesta perfetta

23:55 – La fiera della vanità

Stasera in TV, mercoledì 3 ottobre: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Tutte lo vogliono (Rai 2): Chiara ha una professione con un nome attraente, anche se inquietante: fa la food designer, cioe’ prepara cibo bello da guardare in societa’ con una madre terribilmente snob e vagamente ingombrante. Orazio ha un mestiere con un nome decisamente meno attraente, ma piu’ rassicurante: fa lo sciampista per cani, lavora per un maghrebino appassionato di soap opera e ama il cibo “buono da mangiare”. Ma perche’ l’incontro con Orazio rischia di cambiare la vita di Chiara?