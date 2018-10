“Scafisti per necessità”: Tribunale di Palermo assolve e scarcera 14 africani 

“Scafisti per stato di necessità”, assolti in 14

Sono scafisti per necessità e quindi vanno assolti. La sentenza del tribunale di Palermo accoglie le tesi difensive del pool di avvocati che difendeva 14 stranieri di origine africana. Tutti gli imputati erano accusati di essere scafisti.

A difenderli gli avvocati Alessandro Martorana, Matteo La Barbera, Sergio Lapis, Daniele Giambruno, Loredana Culò, Bianca Savona, Emilia Lombardo, Consiglia Cioffa, Daniele Lo Piparo.

I legali sostengono che i loro assistiti hanno guidato le imbarcazioni per portare in Italia degli stranieri, ma allo scopo di “scappare all’inferno dei lager libici”. Con i gommoni, i 14 imputati trasportarono più di mille stranieri in Italia.

“Il fatto non sussiste” e vengono assolti

Secondo la ricostruzione, nel maggio del 2016 i 14 imputati vengono costretti dai libici a mettersi alla guida dei gommoni, dietro minacce. In Libia sarebbero stati minacciati e costretti a trasportare altri africani in Italia.

Vengono per questo assolti dalla terza sezione penale del tribunale di Palermo “perché il fatto non sussiste”.

Il presidente, Fabrizio La Cascia, ritiene sussistente ed operante la scriminante dello “stato di necessità” in presenza della quale il reato perde il suo significato antigiuridico.

Tornano quindi in libertà Ebrina Fofana, Fall Ibrahima, Mamadi Jarju, Mahamadou Balde, Emanuel Niikwi, Bilson Kofi, Mouhamed Fall, Mustefa Sarr, Alex Janga, Jegan Jobe, Mohamed Akim Karam, Mohamed Fall, Draman Bah, Ngala Tune. I soggetti assolti vengono dal Gambia, dal Senegal, dalla Costa d’Avorio, dal Ghana, dalla Guinea e dalla Sierra Leone.

