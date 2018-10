“Sei immatura”: la reazione di una giovane insegnante “perfezionista” è tragica

Il terapista occupazionale la giudica “emotivamente immatura” a riprendere servizio, l’insegnante si suicida in casa a soli 27 anni.

Chelsey Peart giovanissima insegnante di design (27 anni) è stata trovata dal marito appesa con un cappio al collo nel proprio appartamento di Rotherham, nel South Yorkshire (Inghilterra), alle sette di pomeriggio dell’11 aprile di quest’anno. L’uomo tornava da un turno di servizio alla caserma dei Vigili del Fuoco e si è subito insospettito quando ha visto che la casa era totalmente al buio. L’uomo ha acceso le luci e si è trovato davanti alla terrificante scena.

Il marito ha tolto la corda che stringeva il collo della moglie e dopo aver chiamato i soccorsi ha cominciato a praticarle un massaggio cardiaco nella speranza di recuperare il battito della donna. I suoi tentativi e quelli successivi dei paramedici si sono rivelati vani e la donna è stata dichiarata morta poco dopo.

Insegnante perfezionista si suicida dopo essere stata giudicata “Emotivamente immatura”

Dalle indagini effettuate sul caso è emerso che Chelsey stava attraversando un periodo difficile già da diverso tempo. Lo scorso anno era stata accompagnata da uno psicologo quando aveva confessato ad un collega di aver avuto pensieri suicidi. A causa di quella rivelazione è stata sospesa dal servizio per qualche mese e nel febbraio di quest’anno ha cercato di suicidarsi senza riuscirci.

A marzo Chelsey aveva richiesto di poter tornare a lavoro ma il consulente lavorativo le aveva mandato una lettera di rifiuto in cui la definiva “Emotivamente immatura” per prendere servizio. Quel giudizio l’ha fatta stare male e nei giorni successivi aveva manifestato un peggioramento dell’umore. Secondo quanto riferito dalla professoressa O’Brien (amica e collega di Chelsey): “Era in disaccordo con il parere medico sul proprio stato di salute. Io le dissi di rivolgersi al proprio medico di fiducia per avere una seconda opinione. La porta è rimasta aperta, in nessuna occasione le è stato detto che non sarebbe più potuta tornare a lavoro”.

