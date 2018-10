Treviso: terrore in tangenziale, bus a metano va a fuoco. Panico in strada, circolazione bloccata 

Terrore in tangenziale, bus prende fuoco

Un bus a metano ha preso fuoco in tangenziale a Treviso, scatenando il panico sulla strada.

Fortunatamente nessuno si è ferito nell’incidente che avrebbe potuto avere delle conseguenze drammatiche.

I vigili del fuoco di Treviso sono immediatamente intervenuti per spegnere le fiamme che si sono create a bordo del bus della Mom. L’autobus stava viaggiando in tangenziale, quando poco prima dell’uscita dell’aeroporto ha preso fuoco.

Essendo il bus a metano, si è subito temuta la possibilità di un’esplosione, ma i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente ed hanno scongiurato l’eventualità.

A bordo del bus c’era solamente il conducente, che è stato messo in salvo e che ha chiamato il 115 dopo aver accostato a bordo strada.

“Mezzo era stato revisionato a giugno”

Se ci fossero stati anche dei passeggeri, l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche: ma il bus fortunatamente era vuoto perché l’autista stava operando un trasferimento.

Il traffico è andato in tilt, la polizia locale ha anche bloccato la circolazione per motivi di sicurezza. Ora la situazione è sotto controllo.

“In merito all’incendio del bus avvenuto stamane, Mobilità di Marca informa che il mezzo era partito dal deposito di Treviso a vuoto, fuori servizio. Ha quindi percorso la tangenziale di Treviso, strada non utilizzata dai mezzi in linea ma solo per i trasferimenti rapidi (…). Il mezzo è stato revisionato il 31 maggio 2018 e il 20 giugno 2018 è stato sottoposto ad un tagliando di manutenzione completo” ha fatto sapere la MOM in un comunicato.

