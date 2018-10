X Factor, al posto di Asia Argento un ricambio “in famiglia”?

Sarebbe un ritorno e – contemporaneamente – un ricambio “in famiglia”: secondo voci – non confermate dalla produzione ma comunque molto insistenti – Morgan potrebbe essere il quarto giudice di X Factor, in sostituzione di Asia Argento, la ex moglie messa ai margini del talent show a causa dello scandalo sessuale con Jimmy Bennet.

Asia Argento e Jimmy Bennet, i dettagli dello scandalo

Ricordiamo come sia stato il New York Times a rivelare come Asia Argento abbia pagato con 380mila euro il silenzio di Jimmy Bennet che – all’età di 17 anni – sarebbe stato violentato dalla paladina del movimento #MeToo.

Recentemente l’attore ha confermato – ospite di Non è l’Arena di Giletti – le accuse alla figlia del regista Dario Argento: “Sì, Asia Argento mi ha violentato, è stato un rapporto completo”.

Ma sempre nel salotto del giornalista ex Rai, Asia Argento s’è così difesa: “Per me era come un figlio perduto, verrò a Los Angeles mi disse, mi chiese di studiare un copione come ai vecchi tempi ma lui arriva e non l’aveva neanche portato”. Scendendo poi nei dettagli: “Aveva uno sguardo vitreo, come tanti ragazzi che dopo i 13 anni non lavorano più, mi ha messo tristezza. Gli ho proposto un piccolo ruolo in un film indipendente. È lì che si illuminò e ci abbracciammo: lui, con ormoni da ragazzo, è impazzito”. E ancora: “È difficile da raccontare. Mi è saltato addosso, io ero congelata, mi ha messo di traverso sul letto, ha fatto quello che doveva fare senza preservativo, sarà durata due minuti… come un coniglio…Io gli ho detto come ti è venuta questa cosa, eri il mio sogno, e si è fatto questo selfie… io non ho reagito perché era impensabile, tutto pensavo tranne che questa cosa”.

Il ritorno di Morgan, già giudice di X Factor?

Proprio a causa di questa vicenda – che ha avuto un’eco maggiore proprio per il fatto che la Argento s’è sempre esposta nell’ambito del movimento #MeToo – Asia Argento è stata cacciata dal talent (nonostante abbia apertamente dichiarato proprio durante Non è l’Arena di meritarsi la conferma).

E al posto suo – dopo un turbillon di voci (sono stati parecchi i nomi accostati alla poltrona da quarto giudice: da Sfera Ebbasta ad Elio) – potrebbe giungere il leader dei Bluevertigo.

Sarebbe per lui un ritorno alle origini, avendo Morgan ricoperto il ruolo per diversi anni, prima di essere cacciato. E per questo, in occasione della conferenza stampa del Premio Tenco 2018 che condurrà insieme ad Antonio Silva, Morgan s’è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “Hanno dovuto dire che mi drogavo per farmi fuori”, ha dichiarato. Aggiungendo anche: “Se i talent show fossero così intelligenti, ci sarebbe in giro musica più bella e un mercato anche più florido. E invece non solo sono scadenti, ma è anche depresso il mercato”.

Nonostante tutto, però, Morgan Castoldi potrebbe essere nuovamente giudice ad X Factor.

