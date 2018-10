Gessica, mamma di quattro figli scomparsa da mesi: scoperto un dettaglio agghiacciante 

Gessica Lattuca, un dettaglio agghiacciante

Compare un dettaglio agghiacciante nella scomparsa della 27enne Gessica Lattuca, una donna, madre di 4 figli. La donna è scomparsa nel nulla il 12 agosto del 2018 a Favara, Sicilia. La 27enne potrebbe essere stata coinvolta in un “giro di prostituzione” gestito dall’ex datore di lavoro.

L’indiscrezione esce da un procedimento penale che vede come imputato proprio un ex datore di lavoro di Gessica, Gaspare Volpe noto come Baddari. L’uomo, a cui è stato notificato l’avviso per la chiusura delle indagini preliminari, aveva dato lavoro alla 27enne in passato. Ora è imputato per usura ed estorsione.

Volpe, titolare di un bar con sala giochi, avrebbe reclutato delle ragazze in condizioni economiche precarie, per inserirle nel giro della prostituzione. Questo risulta dalle indagini condotte sul suo conto.

Un giro di prostituzione in Sicilia

Fra le donne che si sarebbero prostituite sotto il giro di Volpe, risulta anche il nome di Gessica nonché quello di Serena Restivo, amica della ragazza scomparsa.

I clienti erano indirizzati da altre prostitute o da un collaboratore di Volpe, e pagavano direttamente i capi dell’organizzazione.

A frenare la portata dei nuovi elementi investigativi è l’avvocato della famiglia di Gessica, Salvatore Cusumano. “Non abbiamo elementi per valutare o meno il coinvolgimento di Gessica in quel giro di malaffare e prostituzione. Attendiamo l’esito delle indagini disposte dalla procura di Agrigento” ha sostenuto. Ma queste informazioni, agghiaccianti, potrebbero aiutare a risolvere il caso della ragazza scomparsa.

