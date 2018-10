Giovedì 4 ottobre 2018: stasera in Tv Non dirlo al mio capo 2, Pechino Express, Kidnap e Big Show

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 4 ottobre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molti i film in onda stasera, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo. Su Rai 2 va in onda Pechino Express, le 8 coppie dell’adventure-game di Rai Due sono pronte. Quest’anno le mete previste sono il Marocco, la Tanzania e la Repubblica Sudafricana, sempre sotto lo sguardo di Costantino della Gherardesca. Stasera in TV, giovedì 4 ottobre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata Rai 1 21:25 – Non dirlo al mio capo 2

23:35 – Porta a Porta Rai 2 21:20 – Pechino Express Avventura in Africa

23:30 – Stracult Live Show Rai 3 21:15 – Suite francese

23:05 – Miss Sarajevo Rete 4 21:25 – W l’Italia

00:34 – Dove vai se il vizietto non ce l’hai? Canale 5 21:21 – Kidnap

23:31 – L’intervista Mediaset Italia 1 21:20 – Big Show

00:00 – Tutto molto bello La 7 21:15 – Piazzapulita

01:00 – Otto e Mezzo Tv 8 21:00 – UEFA Europa League Eintracht F. – Lazio Live

23:00 – UEFA Europa League Postpartita Live Cielo 21:15 – Solomon Kane

23:15 – L’infermiera Iris 21:00 – Cielo di piombo ispettore Callaghan

23:09 – Gunny Stasera in TV, giovedì 4 ottobre: trame e curiosità dei film in onda stasera Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web. Suite francese (Rai 3): Ambientato durante i primi anni dell’occupazione tedesca in Francia, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, racconta la storia della bellissima Lucile Angellier, abitante in un villaggio francese, che nell’attesa di ricevere notizie del marito prigioniero di guerra, vive un’esistenza soffocante insieme alla suocera, donna dispotica e meschina. Kidnap (Canale 5): Sola e spaventata, Kate subisce il rapimento del proprio figlio, ma non e’ disposta a lasciare la vita del bambino nelle mani di un criminale e decide di reagire. In una disperata corsa contro il tempo, Kate insegue a perdifiato il rapitore, disposta a tutto pur di riportare a casa suo figlio… Cielo di piombo ispettore Callaghan (Iris): Un nuovo caso per l’ispettore Callaghan, mal visto dai sui suoi stessi superiori per i sui metodi un po’ rozzi. Questa volta indaghera’ su una banda di assassini in coppia con una giovane collega che alla fine gli salvera’ anche la vita. Solomon Kane (Cielo): Durante il 17esimo secolo Solomon Kane, un uomo dall’aspetto cupo e tenebroso, vaga per il globo con il preciso obiettivo di estirpare il male assoluto presente sulla Terra in ogni sua forma e incarnazione. Nei suoi avventurosi viaggi alla ricerca della giustizia e della pace eterna, attraversera’ l’Europa giungendo anche nella giungla africana dove affrontera’ una serie di pericoli.