Macron e la foto con l’ex rapinatore e con il dito medio: polemica in Francia 

Macron e la foto choc, polemica in Francia

Macron si è fatto scattare una foto con due ragazzi di cui uno fa il dito medio, ed è scoppiata la polemica.

Il presidente francese era in visita alle Antille e in particolare in una casa della zona di Sanit-Martin. Ha incontrato due ragazzi, uno dei quali (quello a destra nella foto) appena uscito di carcere per rapina. L’altro, a sinistra, fa il dito medio. Tutti e due sono a petto nudo e Macron sorride.

Ce n’è abbastanza per criticare la gestione dell’immagine da parte del presidente francese, come ha fatto Marine Le Pen, che ha twittato “on si trovano neanche più le parole per esprimere la nostra indignazione. La Francia non merita certamente questo. È imperdonabile”.

Molte persone hanno trovato la foto “irrispettosa della funzione presidenziale”, altri hanno ricordato che qualche mese fa Macron rimproverò aspramente un ragazzino perché si era permesso di chiamarlo “Manu” ed hanno paragonato la vicenda a quella della foto.

Macron si giustifica così

Macron ha voluto giustificare la fotografia, pubblicata sui profili instagram dei due ragazzi. “Bisogna smettere di pensare che non ci sia nulla di buono da trarre dalla nostra gioventù solo perché è di un certo colore o ha fatto una stupidaggine” ha sostenuto Macron.

E si è lanciato in una dissertazione d’amore e comprensione: “Amo ogni figlio della Repubblica, quali che siano le stupidaggini che abbia commesso, perché spesso non si sceglie il luogo di nascita, e non si ha la fortuna di non fare stupidaggini. Io sono il presidente della Repubblica, e non lascerò il popolo a nessuno”.

