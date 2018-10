Presentato l’Hyperloop train, il treno da record: può superare i 1000 km/h!

Gli ingegneri a lavoro sull’hyperloop train, un treno in grado di viaggiare alla stessa velocità di un aereo, hanno annunciato che l’anno prossimo sarà pronto per i passeggeri.

Nato da un’idea del vulcanico proprietario di Tesla Motors, il multimilionario Elon Musk, l’hyperloop train è finalmente pronto e sarà possibile viaggiarci in alcune parti del mondo a partire dal prossimo anno. Progettato per oltre 5 anni, questo vagone in carbonio da 5000 chili è in grado di viaggiare ad una velocità record di 1126 chilometri orari (praticamente quella raggiunta dagli aerei), facilitando in questo modo i trasporti e riducendone nettamente i tempi.

Per viaggiare il treno ha bisogno di una rotaia apposita che è collegata al treno grazie a degli elettromagneti (che gli permettono di lievitare sulla stessa) ed un tubo a vuoto che permetta di raggiungere la velocità straordinaria per cui è stato progettato.

I primi modelli di hyperloop train viaggeranno in Cina e Emirati Arabi

Si tratta, dunque, di un progetto costoso che ha bisogno di uno spazio dedicato per funzionare. Al momento gli unici Paesi al mondo che hanno quasi ultimato i lavori per le rotaie “sotto vuoto” sono la Cina e gli Emirati Arabi Uniti e a partire dal prossimo anno gli hyperloop train saranno utilizzati per i trasporti merce di persone (solo 40 per volta).

Le istallazioni di questo iper tecnologico sistema di trasporto via terra aumenteranno a vista d’occhio visto che già diverse nazioni nel mondo hanno fatto richiesta a Musk di modelli di treni iper veloci (Stati Uniti, India, Brasile, Francia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ucraina e Corea).

