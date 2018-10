Tina Cipollari fermata dalla Polizia: così è esplosa la rabbia dell’opinionista di “Uomini e donne”

Tina Cipollari ha passato un brutto quarto d’ora. Fermata e multata dalla Polizia, l’opinionista non è riuscita a controllare la sua rabbia

Momento no per Tina Cipollari fuori dagli studi di “Uomini e donne”. La giunonica opinionista di non le ha mandate a dire nemmeno agli agenti di Polizia che l’hanno fermata e che l’hanno multata. Proprio la multa ha fatto esplodere una scena rabbiosa immortalata con degli scatti fotografici pubblicati su una nota rivista.

Tina Cipollari irata con gli agenti di Polizia, gli scatti pubblicati da “Nuovo”

Ha commesso un’infrazione e per questo è stata fermata e multata dagli agenti di Polizia. Neanche questo- però- ha potuto fermare l’esuberanza di Tina Cipollari: l’opinionista, nonostante l’evidente momento di difficoltà dinanzi agli uomini in divisa, ha cercato di farsi valere reagendo energicamente.

Il momento dell’incontro-scontro con gli agenti di Polizia è stato immortalato da alcuni scatti fotografici che sono stati pubblicati sul settimanale “Nuovo”. L’opinionista, secondo quanto scritto nell’articolo proposto dal settimanale, ha tentato di spiegare le sue ragioni e perché gli agenti non le avrebbero dovuto comminare la multa.

Non è dato sapere quale sia stata l’infrazione compiuta al volante da Tina Cipollari. Pare però che i poliziotti siano stati fermi nella loro decisione e non si siano fatti incantare dal personaggio televisivo. Non hanno ascoltato le sue proteste e la multa è stata regolarmente formalizzata: dovrà, così, essere saldata.

Maria Mento

