Va fuori strada con la moto e finisce in un fossato. Niente da fare per un 28enne

Fuori strada con la moto, muore 28enne

Un ritrovamento davvero terribile, quello di questa mattina a Solarolo, comune in provincia di Ravenna. Il corpo senza vita di un motociclista di 28 anni, originario del posto, giaceva in un fossato.

Stando ai primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, non sembrano esserci dubbi su quale sia stata la causa del decesso del centauro. L’uomo ha quasi certamente perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

Alle 7:20 di questa mattina l’uomo è stato trovato all’interno di un fossato. Sul luogo si sono subito recati un’ambulanza e un’auto medica, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. I medici giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 28enne.

La vittima si chiamava Francesco Mazzini

La vittima si chiamava Francesco Mazzini, e svolgeva la professione di agricoltore. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che il giovane stesse procedendo da Barbiano verso Solarolo a bordo della sua Honda Hornet 600.

Ad un certo punto, subito dopo essere passato sotto al ponte dell’autostrada, il centauro avrebbe perso il controllo della moto mentre affrontava una curva verso destra. Il 28enne è finito nel fosso sul lato opposto della carreggiata. Nell’incidente non risultano coinvolti altri mezzi, stando a quanto riferito dagli agenti.