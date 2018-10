Weekend burrascoso in tutta Italia, dopo i disagi ed i danni causati dalla pioggia in Puglia e Calabria

Continua il maltempo anche nel weekend, dopo i disagi causati dalle piogge torrenziali dei giorni scorsi nelle regioni del sud, i temporali si estenderanno su tutta la penisola.

Le piogge torrenziali di questi giorni hanno causato danni e disagi nelle regioni del sud, in particolar modo in Puglia ed in Calabria (qui c’è stata persino una vittima) dove si registrano allagamenti ed interruzioni di trasporti urbani in tutte le province. Alluvioni registrate anche in Sardegna e Sicilia, anche se in queste regioni non hanno comportato l’interruzione dei trasporti pubblici e delle ferrovie.

Previsioni meteo per il weekend: temporali su tutta l’Italia

Le condizioni meteo dei prossimi due giorni sembrano non portare buone notizie, stando a quanto riportato sui maggiori siti dedicati alle previsioni meteo, infatti, il maltempo è destinato a continuare anche sabato e domenica a causa della depressione che da qualche giorno sosta sopra la nostra penisola.

Il centro depressionario che in questi giorni ha causato nubifragi e piogge torrenziali nelle regioni del sud e sulla Sardegna dovrebbe spostarsi a partire da domani anche sulle regioni centro settentrionali che fino ad oggi sono state risparmiate dalle precipitazioni. Domani non si esclude la possibilità di violenti rovesci e nubifragi sul Lazio e le regioni centrali, il tempo dovrebbe peggiorare ulteriormente domenica nelle regioni settentrionali.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews