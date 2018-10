Esplorazione shock in montagna, tre escursioniste giurano di aver assistito ad un’apparizione di Gesù

È successo in Arizona. Le tre ragazze stavano scalando una vetta nell’area del Dreamy Draw Mountain quando avrebbero visto apparire Gesù

Arizona. Tre escursioniste di nome Allisa Miller, Kassi Sanchez e Jen Vickman stavano compiendo una scalata presso il Dreamy Draw Mountain quando giurano di aver assistito ad un evento che ha del miracoloso. A tutti e tre sarebbe fugacemente apparsa la figura di Gesù, poi scomparsa nel nulla.

Kassi Sanchez, Allisa Miller e Jen Vickman sono tre escursioniste che giurano di aver beneficiato di una delle apparizioni di Gesù mentre scalavano una parete rocciosa in Arizona. Un uomo, descritto come un uomo dai lunghi capelli e con una tonaca indosso, è apparso loro e- quando le giovani hanno cercato di raggiungere il luogo dell’apparizione- è magicamente sparito.

Sul posto dell’apparizione una roccia con un misterioso segno inciso: una “J”, e cioè proprio l’iniziale del nome “Jesus”. Ma le sorprese non erano finite per le tre avventuriere, ed infatti sotto la roccia le ragazze hanno trovato denaro per un valore di 300 dollari. Le banconote erano contenute in una busta con su scritto “Credete negli angeli?”. L’evento ha suscitato molto clamore e si è parlato subito di un miracolo.

“Queste tre ragazze hanno vissuto uno dei momenti più memorabili e ispiratori della loro vita. Stanno cercando di capire solo cosa farne. Non c’era niente che andasse bene per loro, poi le ragazze si sono decise a trascorrere del tempo sulla montagna. Ed è stato allora che un’escursione di routine ha preso una svolta misteriosa“, ha dichiarato la reporter Liana Enriquez.

In quanto alle tre ragazze, hanno dichiarato che molto probabilmente è stato Dio a guidarle verso quella montagna, quel giorno, e che useranno il denaro trovato per fare delle beneficienza.

