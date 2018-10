Nadia Toffa, che bacio con Alessia Marcuzzi: “Non siamo lesbiche, ma…”

Nadia Toffa, bacio saffico con la Marcuzzi

Lo scatto pubblicato da Nadia Toffa sul proprio profilo social sta facendo parecchio discutere. La conduttrice del celebre programma Mediaset “Le Iene”, tornata al timone dopo mesi di assenza a causa della malattia che l’ha colpita, ha infatti postato su Instagram una foto dove è ritratta insieme ad Alessia Marcuzzi, anche lei tornata a condurre la storica trasmissione dopo tantissimi anni.

Le due conduttrici sono immortalate mentre si scambiano un bacio sulle labbra. Tante le reazioni dei fan, che si sono chiesti se si tratti solo di uno scatto un pò “pazzerello” o se tra Nadia e Alessia non ci sia davvero qualcosa di più.

“Lesbiche? No! Ma se anche fosse?”

Tuttavia, il messaggio di Nadia Toffa come didascalia in aggiunta all’immagine non lascia spazio ad interpretazioni. “”Ma quanto ci vogliamo bene!? – è il commento al post della Toffa – e quanto ci divertiamo?! Ma soprattutto: quanto siamo amiche?!“, ha scritto la conduttrice delle “Iene”, che ha però aggiunto: “Lesbiche? No! Ma se anche fosse?“.

In realtà, Nadia Toffa e Alessia Marcuzzi hanno voluto celebrare in questo modo il loro ritorno al timone del famosissimo programma di Italia Uno. La Toffa sembra essersi pienamente ristabilita dopo i vari cicli di terapia in seguito al cancro.

