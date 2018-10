Stupra un neonato e lo manda in fin di vita. Arrestato un 25enne

Un uomo è accusato di aver stuprato un neonato

Un neonato di sole due settimane è stato presumibilmente stuprato e sta ora combattendo una difficilissima battaglia per la vita in ospedale.

Il piccolo si trova nell’unità pediatrica del “Royal Belfast Hospital for Sick Children” dove è stato preso in cura dai medici. Un uomo è comparso in tribunale all’inizio di questa settimana dopo essere stato accusato di stupro. Stando alle indagini effettuate dalla polizia locale, sembra che il presunto violentatore abbia provocato anche delle gravi lesioni fisiche al bimbo. A riportarlo è la BBC.

L’identità del 25enne non è stata rivelata

Il bambino è stato portato in ospedale dalla zona di Annalong, un piccolo villaggio della contea di Down, nell’Ulster. La polizia ha detto che un uomo di 25 anni è stato arrestato in seguito alle accuse di stupro.

L’agghiacciante violenza è sotto inchiesta da parte dei detective del Serious Crime Branch. Il nome del 25enne non può essere riportato al fine di proteggere l’identità del bambino. Per l’uomo è scattata la custodia presso la prigione di Maghaberry. Il 25enne ha fatto una breve apparizione in tribunale sabato 29 settembre. Tornerà di nuovo dinanzi alla corte mercoledì prossimo.