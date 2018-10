Adesso anche i rom vogliono il reddito di cittadinanza. “È un nostro diritto, siamo italiani”

Anche i rom vogliono il reddito di cittadinanza

Anche i rom reclamano a gran voce il reddito di cittadinanza. Ai microfoni di Stasera Italia, su Rete 4, alcune persone di un campo rom milanese hanno chiesto di accedere al reddito di cittadinanza come gli altri cittadini italiani. Secondo loro sarebbe ‘un loro diritto’.





“Daranno una mano non agli extra comunitari, ma a noi cittadini italiani” ha affermato sicuro uno dei rom nel caso di Milano.Durante il programma viene indicato che per accedere al RdC bisogna essere disoccupati, molti ammettono di avere un

Ma non finisce qui: quando i rom vengono a conoscenza del fatto che il possesso di un immobile non rende possibile accedere al reddito, hanno specificato che le loro case sono “costruzioni abusive” che non risultano costruite.

Vorrebbero accedere al reddito nonostante le irregolarità del campo: i rom sembrano fiduciosi.

“Ci vogliono dare i soldi? Sicuro?” chiede una donna ad un cronista. “Magari! Voglio vedere questa volta che ci portano i soldi” si vede nel video.

Tajani: “No RdC a rom e stranieri”

Ma già Tajani non si è affatto detto d’accordo col fatto che la nuova misura venga concessa a rom e stranieri. “Dicono prima gli italiani, ma arrivano prima rom e gli stranieri. I rom ufficialmente sono senza reddito quindi chi ha attività illecite non può beneficiare del reddito cittadinanza. Su questo noi non molliamo, a rom e stranieri il reddito di cittadinanza non si può dare” ha sostenuto Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo.

