Belen Rodriguez, incidente hot in diretta tv: fuori di seno, e si vede tutto

Belen Rodriguez e l’esercizio ginnico

Belen Rodriguez sa sempre come farsi notare ed essere al centro dell’attenzione e così, reduce dall’ennesimo tapiro di Striscia La Notizia consegnatole da Valerio Staffelli è tornata protagonista in tv con un incidente hot. E’ accaduto in diretta televisiva durante la trasmissione Tu si que vales: il momento piccante è avvenuto nel bel mezzo di un’esibizione della showgirl argentina, dopo che uno dei giudici, Maria De Filippi l’ha invitata, dopo averci tentato con Rudy Zerbi invana, a provare a sollevare da sola un peso di 24 chili utilizzato poco prima da due campionesse di body building.

La Rodriguez non si è tirata indietro e ha sollevato facilmente l’attrezzo dando prova di certa abilità nel compiere esercizi fisici, finchè qualcosa non va per il verso giusto. Un seno di Belen infatti fuoriesce dal suo top e tutti e quattro i giudici, compresi Teo Mammucari e Gerry Scotti, se ne accorgono ed iniziano ad urlare “la te**a, la te**a”.

La showgirl fuori di seno

La Rodriguez si rende conto di quanto sta accadendo coprendosi subito per poi tornare al suo posto mentre la regia cambia rapidamente inquadratura, in modo che il pubblico a casa non abbia tempo di accorgersene. Ma a giudicare dalle facce dei quattro giudici del talent show televisivo in onda su Italia 1, l’incidente è stato decisamente ‘bollente’.