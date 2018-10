Domenica 7 ottobre: stasera in Tv Amore Criminale, Monuments Men, Victoria e Le Iene Show

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 7 ottobre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Potrete scegliere oggi tra programmi, serie tv e molti film. Su Canale 5 va in onda Victoria, serie che racconta la vita e le passioni della Regina Victoria d’Inghilterra. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera domenica 7 ottobre 2018 in prima e seconda serata.

Stasera in TV, domenica 7 ottobre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:35 – Che Tempo Che Fa

00:05 – Speciale Tg1

Rai 2

21:00 – N.C.I.S. Morte dall’alto

21:45 – Instinct Tiro perfetto

22:30 – La Domenica Sportiva

Rai 3

21:25 – Amore Criminale

23:30 – TG3

Rete 4

21:27 – Monuments Men

23:47 – Il quarto angelo

Canale 5

21:23 – Victoria – Entente Cordiale

23:20 – Pressing

Italia 1

21:20 – Le Iene Show

00:50 – Street food battle

La 7

20:30 – Non e’ l’Arena

01:15 – Tg La7

Tv 8

21:15 – F1 GP Giappone – Gara

23:15 – Studio F1 Live

Iris

20:59 – Mani di velluto

23:12 – Delitto al ristorante cinese

Cielo

21:15 – I padroni della notte

23:15 – Viola

Stasera in TV, domenica 7 ottobre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Monuments Men (Rete 4): Durante la seconda guerra mondiale, un insolito plotone composto da sette direttori di musei, curatori e storici dell’arte, riceve da Roosevelt il compito di recarsi in Germania per salvare i capolavori d’arte rubati dai nazisti e restituirli ai legittimi proprietari. I Monuments Men – cosi’ venivano chiamati gli uomini del plotone – si ritroveranno impegnati in una corsa contro il tempo per evitare la distruzione di oltre 1000 anni di cultura e di conquiste dell’umanita’, a rischio della loro stessa vita.