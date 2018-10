Limousine fuori controllo investe pedoni e si schianta, almeno venti morti

La ricostruzione dell’incidente

Gravissimo incidente quello che ha visto coinvolta una limousine e nel quale hanno perso la vita ben venti persone. I soccorritori si sono trovati di fronte ad una scena da incubo: stando alle ricostruzioni il mezzo, che era stato scelto per una cerimonia di nozze, sarebbe stato visto sfrecciare giù da una collina prima di schiantarsi investendo diverse persone. E’ accaduto nella contea di Schoharie, Stati Uniti e nell’impatto sarebbe rimasto coinvolto anche un altro mezzo. Non è chiaro al momento se le vittime fossero esclusivamente i passeggeri della limousine in stile Suv oppure anche alcuni pedoni: lo schianto è avvenuto all’incrocio tra la State Route 30 e la State Route 30A e, come confermato dalla polizia, ha provocato un alto numero di morti, sicuramente almeno venti persone.

Gli investigatori hanno lavorato per ore nel cercare di ricostruire la dinamica di quello che potrebbe essere il più letale incidente automobilistico che lo stato di New York abbia visto da diversi anni a questa parte. Altre persone sono rimaste ferite, trasportate con urgenza in elicottero all’ospedale Albany Medical Center. Testimoni hanno raccontato di aver udito un fortissimo botto e di essere usciti di casa per capire cosa fosse successo, trovandosi davanti una scena drammatica e terribile.