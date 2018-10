Terrore in una nota capitale europea: due uomini in fuga dopo aver sparato a due persone

È successo a Parigi, in pieno centro storico. Lo scenario è quello degli Champs-Élysées. Due uomini armati hanno aperto il fuoco su due persone

Parigi. Nella mattinata di oggi tutti coloro- turisti e non- che si sono venuti a trovare in Avenue George V hanno vissuto momenti di puro terrore. Due uomini armati hanno aperto il fuoco contro due persone, entrambe di 30 anni, che sono rimaste gravemente ferite. Non sono ancora chiari i motivi che possano aver portato alla sparatoria.

Parigi, è paura agli Champs-Élysées dopo una sparatoria: gli aggressori sono in fuga

Non hanno ancora un nome né un volto i due sicari che questa mattina, a poca distanza dalla zona turistica degli Champs-Élysées, hanno tentato di uccidere due persone aprendo il fuoco contro di loro.

Secondo quanto ricostruito anche grazie alla testimonianza dei testimoni presenti (almeno una quindicina), le vittime sono due persone di 30 anni che al momento della sparatoria si trovavano sedute all’interno di una Smart.

L’automobile è stata crivellata di colpi e i due aggressori sono fuggiti via utilizzando una motocicletta. Le due vittime sono state soccorse e portate nell’Ospedale di Pitié-Salpêtrière e all’Ospedale militare di Clamart. La Polizia francese si sta adoperando per rintracciare i responsabili, al momento ancora in fuga.

Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

Maria Mento

