Cristiano Ronaldo sempre più nei guai. Un’altra donna lo accusa di stupro

Ronaldo nei guai, spunta un altro caso

Sul campo continua a giocare e a segnare come se niente fosse, ma all’esterno il caso del presunto stupro comincia a fare davvero rumore.

Anche sabato scorso Cristiano Ronaldo ha contribuito all’ennesima vittoria della Juventus, che è prima in classifica a punteggio pieno dopo 8 vittorie in altrettante partite, realizzando la rete del raddoppio nel successo della Vecchia Signora al Friuli di Udine (2-0). Ma la partita vera, per CR7, è quella che si sta svolgendo fuori dal rettangolo verde.

Come noto, il fuoriclasse portoghese è accusato di violenza sessuale da Kathryn Mayorga, una modella con cui Ronaldo si sarebbe intrattenuto nel 2009 a Las Vegas. Una vicenda che si era conclusa con un accordo extra-giudiziario, ma che il legale della donna ha ritenuto opportuno riaprire, dato che l’intesa era troppo favorevole al campione ex Real Madrid.

“Sono stato contattato da un’altra donna”

Ma la grana Mayorga non è l’unica per il nuovo attaccante della Juventus. Stando a quanto riferito dall’avvocato difensore di Kathryn Mayorga, quello ai danni della sua assistita non sarebbe l’unico abuso perpetrato da CR7.

“Sono stato contattato da un’altra donna – ha fatto sapere il legale – Voglio parlare con le ex fidanzate del calciatore, le ragazze che lo conoscono intimamente: sarebbero preziose per capire la sua condotta. Andrò in Inghilterra, se serve”.

