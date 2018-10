Incidente stradale mortale sulla Provinciale 85, coinvolte due persone che viaggiavano in moto

Il sinistro è avvenuto stamane in località Scoglitti (Ragusa, Sicilia). Una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita

Nella mattinata di oggi, 8 ottobre 2018, un gravissimo incidente stradale avvenuto nel ragusano ha coinvolto una motocicletta e una vettura. Delle due persone che viaggiavano in moto una ha purtroppo perso la vita. Si tratta di un uomo di origini rumene.

Un incidente stradale mortale si è verificato stamane a Scoglitti, in provincia di Ragusa, intorno alle ore 07:00 del mattino. Un uomo di 42 anni di origini rumene, di nome Costantin Georghita Danna, si trovava alla guida di una Honda 125 quando ha impattato contro un’automobile.

Entrambi i mezzi stavano viaggiando sulla Strada Provinciale 85. L’uomo ha fatto un volo di circa 50 metri prima di finire sull’asfalto. Trasferito tempestivamente all’Ospedale Guzzardi di Vittoria, qui si è spento a causa della gravità delle ferite riportate.

È rimasto ferito- ma pare che non sia in pericolo di vita- anche un secondo uomo, anch’egli rumeno, che viaggiava in moto insieme alla vittima. Non è ancora chiarissima la dinamica dei fatti. Sulla morte di Costantin Georghita Danna stanno adesso indagando i Carabinieri.

Maria Mento

