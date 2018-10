Ricercato da anni per droga, balla con donne seminude in un video musicale

Ricercato per droga, diventa protagonista di un video

Uno degli uomini più ricercati in Spagna ha praticamente deriso la polizia pubblicando un video musicale fin troppo esplicito con donne seminude.

Francisco Tejon è considerato uno dei leader di una prolifica banda di trafficanti di droga con sede a La Linea, vicino a Gibilterra.

L’uomo era scomparso dai radar all’incirca due anni fa, ma all’improvviso è riemerso con una canzone realizzata assieme alla cantante Clase A.

Nel video si nota Tejon mentre esce da una Bentley con l’artista prima di essere accolto da una dozzina di donne vestite in modo succinto. Il ricercato comincia a ballare assieme alle “donzelle”.

Stando a quanto riferito dai media locali, la villa in cui è stato girato il video è solitamente utilizzata come bordello dai membri della banda di Tejon. Il video termina con il ricercato che entra nudo in una camera da letto assieme ad un gruppo di donne.

E’ il narcotrafficante più ricercato di Spagna

Tejon è stato definito “il narcotrafficante più ricercato della Spagna”: in passato è stato uno dei leader della banda di Los Castanitas. La banda del ricercato è stata accusata di un violento raid in un ospedale spagnolo messo a segno lo scorso mese di febbraio: in quell’occasione, il membro Samuel Crespo Dominguez è stato “salvato” da circa 20 uomini mascherati.

Angel David Garcia, che ha prodotto il video, ha detto che non poteva affatto immaginare che il co-protagonista della clip fosse un trafficante di droga.

