Cristiano Ronaldo e la voce su Ruby Rubacuori, parla l’avvocato della ragazza

Come una valanga, le accuse rivolte a Cristiano Ronaldo circa presunte violenze vanno man mano aumentando e vanno così aggiungendosi dettagli su (presunte, ribadiamo ancora) liasion non consenzienti con donne di varia estrazione ( solo ieri vi avevamo parlato di nuove accuse ai danni del fuoriclasse portoghese ).

Tra i nomi fatti nelle ultime ore, è emerso quello di Karima El Mahroug, meglio conosciuta dalla stampa come Ruby Rubacuori, la giovane che diede involontariamente il via ad un’indagine ai danni dell’ex Premier Silvio Berlusconi.

Ma è stata proprio la giovane a smentire qualsiasi rapporto con CR7: “Sono sconvolta che il mio nome venga strumentalizzato per finalità differenti”, sono le parole di Karima – riportate dal suo avvocato Paola Boccardi, il legale che l’assiste nei processi per le succitate cene di Arcore.

Intervistata dalla redazione di SportNews.eu, l’avvocato Paola Boccardi ha quindi aggiunto: “Karima El Mahroug non ha fatto dichiarazioni contro Ronaldo, né in questi ultimi giorni e neanche negli ultimi anni. Si tratta di notizie false”.

Come mai è quindi emerso il nome della giovane? Il motivo è spiegato sempre dalla Boccardi: “Quando Karima fu sentita da minorenne, prima del procedimento Ruby uno, l’origine dello scandalo Berlusconi, venne interrogata diverse volte dai pubblici ministeri. Tra le tante dichiarazioni rese come testimone, fece molti nomi di persone con le quali era entrata in contatto. Politici e gente dello spettacolo, tutte persone mai indagate. Tra queste, Ruby raccontò di aver avuto un rapporto con Cristiano Ronaldo, dichiarazioni che successivamente durante il dibattimento vennero ritenute come una sciocchezza. Lei stessa disse ai magistrati di aver detto e raccontato molte sciocchezze. Karima non conosce Cristiano Ronaldo e non si sono mai visti”.

