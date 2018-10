Esplosione in un ex inceneritore, operaio cade da 5 metri d’altezza: è l’ennesima morte sul lavoro 

Esplosione in ex inceneritore a Reggio

Tragedia in periferia di Reggio Emilia, dove si è verificata un’esplosione in un ex inceneritore. La tragedia è avvenuta nell’ex inceneritore Iren di via dei Gonzaga a Sesso. Un silos di acetilene è esploso, ed un operaio è rimasto ucciso nello scoppio.

La tragedia, l’ennesima morte sul lavoro, è avvenuta alle 8.30 mentre erano in corso alcuni lavori nell’impianto. Nessun altro lavoratore è rimasto ferito.

Secondo la stampa locale, la vittima è un 45enne, di origine sarda. L’esplosione, sempre secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuta mentre l’uomo stava lavorando ad una saldatura in un cestello, a diversi metri d’altezza. L’uomo stava lavorando alla manutenzione quando è avvenuta la terribile esplosione.

Sbalzato da cinque metri d’altezza

In seguito all’esplosione il 45enne è stato sbalzato a terra ed è morto sul colpo.

Sul posto, dopo l’esplosione, sono giunti i sanitari del 118. automedica e ambulanza, e i vigili del fuoco. Purtroppo per l’uomo colpito dall’esplosione non c’era più niente da fare. Polizia, carabinieri e la questura sono intervenuti con la Scientifica per chiarire i contorni della tragedia.

Il silos, che doveva contenere olii esausti, sarebbe stato vuoto al momento dell’esplosione.

