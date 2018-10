Martedì 9 ottobre 2018: stasera in tv Flight, Temptation Island Vip, Colombiana e L’assedio di fuoco

Martedì 9 ottobre 2018: stasera in tv Flight

Volete sapere in anteprima quali film e programmi andranno in onda questa sera? Newnotizie vi elenca cosa andrà in onda stasera in tv martedì 9 ottobre sulle principali reti nazionali in chiaro, in prima e seconda serata.

Tanti sono in film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera martedì 9 ottobre 2018 in prima e seconda serata. Su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Temptation Island Vip, il docureality che racconta la forza e la debolezza dei rapporti di coppia. Diverse sono le ragioni che spingono le coppie ad avventurarsi in questo viaggio all’interno del proprio amore: dal voler verificare la forza della propria relazione, all’esigenza di mettere una distanza ad una convivenza totalizzante o il desiderio di riflettere su una progettualità di coppia ancora mancante. Un interrogativo su tutti: sono felice nella mia vita di coppia? Estraniati dalla quotidianità, senza avere contatti con nessun media, lontani dalla rassicurante routine e dalle abitudini consolidate del loro menage, le coppie, tutte non sposate e senza figli, hanno vissuto separate per 21 giorni: gli uomini hanno vissuto con giovani donne single e altrettanto hanno fatto le donne.

Stasera in TV, martedì 9 ottobre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Una pallottola nel cuore 3

23:30 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Stasera tutto e’ possibile

23:45 – Mozzarella Stories

Rai 3

21:15 – Cartabianca

00:00 – TG3 Linea Notte

Rete 4

21:27 – Flight

00:02 – Fratello dove sei?

Canale 5

21:20 – Temptation Island Vip

00:30 – X – Style

Italia 1

21:25 – Colombiana

23:35 – L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere

La 7

21:15 – Di Martedì

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – 2012

00:15 – Agente 007 – Goldfinger

Iris

21:00 – L’assedio di fuoco

22:41 – Apocalypse Now Redux

Cielo

21:15 – Giovanna D’Arco

23:45 – Pink House – Storia di un bordello

Stasera in TV, martedì 9 ottobre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Flight (rete 4): Whip, pilota con seri problemi di droga e alcol, si ritrova a gestire un atterraggio di emergenza che, causa un malfunzionamento, mette a repentaglio la vita dei passeggeri a bordo dell’aereo. Una mossa improvvisa eleva Whip al rango di eroe nazionale ma le indagini delle autorita’ portano alla scoperta delle sue dipendenze, gettando molte ombre sul suo operato e sulle cause che hanno condotto a un passo dalla tragedia.