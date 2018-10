Orrore nel Po, doppio macabro ritrovamento: mistero insanguinato nel fiume 

Orrore nel Po, doppio macabro ritrovamento

Orrore nel Po: in serata sono stati trovati nel fiume ben due cadaveri in stato avanzato di decomposizione, senza testa e senza avambracci.

Dopo il ritrovamento del primo corpo senza vita, decapitato, ne è stato trovato un altro. In entrambi i casi gli inquirenti hanno fatto sapere che non è stato possibile procedere all’identificazione dei due corpi.

Due cadaveri non identificati, è mistero

Ilin località Ca’ Lattis, a Taglio di Po al confine con Porto Tolle, in provincia di Rovigo., il cui ritrovamento è avvenuto nel territorio di Corbola.In mattinata era stata denunciata la, sulla sponda ferrarese del Po. Non si sa ad ora se il ritrovamento del corpo sia collegato alla scomparsa denunciata. Gli accertamenti sono in corso per entrambi i corpi, in queste ore. Sul posto sono arrivati carabinieri e vigili del fuoco. Le

