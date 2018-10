Gelo intenso e forti nevicate. In arrivo l’inverno più freddo degli ultimi 37 anni

La Gran Bretagna sarà paralizzata da forti venti polari, copiose nevicate e temperature sotto zero in quello che potrebbe essere l’inverno più freddo da 37 anni a questa parte. Sono queste le previsioni dei meteorologi che stanno preoccupando la popolazione britannica.Già lo scorso inverno la Gran Bretagna ha subito un’ondata di freddo record causata dal vento siberiano soprannominato “Bestia dall’Est”.

Le condizioni meteorologiche sono diventate terribili verso la fine di febbraio, quando una grande massa d’aria artica che si estendeva dall’estremo russo alle isole britanniche ha scatenato una fitta nevicata e temperature sotto lo zero.Un’altra “Bestia dall’Oriente” ha paralizzato il Regno Unito con condizioni invernali altrettanto brutali alla fine di marzo, con abbondanti nevicate e venti gelidi che hanno causato gravi disagi. Le previsioni per quest’inverno dicono che la situazione potrebbe addirittura essere peggiore.

In Italia molto freddo da gennaio in poi

E in Italia? L’inverno nel nostro Paese è sempre più mite rispetto a quello della Gran Bretagna. La prima parte della stagione invernale dovrebbe scivolare via senza troppi disagi; al contrario, la seconda parte (da gennaio in poi) le temperature si abbasseranno considerevolmente e dovremo attenderci settimane di freddo intenso e nevicate anche a bassa quota. A partire dall’anno nuovo, il gelo interesserà specialmente le regioni settentrionali.

