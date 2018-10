Lancia la spazzatura dalla sua auto in corsa, quello che fa il sindaco è semplicemente geniale 

Lancia la spazzatura dall’auto, la reazione del sindaco

Ha gettato la spazzatura dall’auto direttamente in strada, per non doversi preoccupare di smaltirla. Ma non aveva fatto i conti con il sindaco del paese, che non era disposto a lasciar passare un simile gesto di inciviltà.

Una donna di Piombino Dese, Padova, ha scagliato dalla sua vettura i sacchi dello sporco che teneva in casa, pensando di farla franca. Ma il sindaco del paese l’ha vista e ha pensato bene di raccogliere i sacchi e di riconsegnarli direttamente alla donna, al suo domicilio.

La donna beccata dalla targa dell’auto

“Sono venuto a restituirle la spazzatura che ha lasciato per strada” questo è quello che la donna si è sentita dire dal primo cittadino, che si è presentato a casa sua con i sacchi dello sporco.

Cesare Mason, questo il nome del sindaco, ha rintracciato la donna grazie ad una telecamera che ha inquadrato la targa dell’auto ed alla segnalazione di alcuni ragazzi giovani che hanno visto la scena in prima persona.

La donna sarà anche multata, nonostante abbia sostenuto di essere innocente.

“Per abbandono di rifiuti si va da 60 a 1.200 euro, così magari si perdono queste cattive abitudini, incomprensibili anche perché la stessa signora beccata sul fatto paga già una tassa dei rifiuti” ha spiegato il sindaco di Piombino.

